Армения возбудила дело после взятия Азербайджаном солдат в плен

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту взятия в плен шестерых армянских солдат военными Азербайджана. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, советник главы ведомства Гор Абрамян.

«По факту незаконного пересечения госграницы Армении военнослужащими ВС Азербайджана на участке села Кут общины Варденис Гехаркуникской области республики, взятия в окружение 27 мая шестерых военных ВС Армении, выполнявших инженерные работы на территории Армении, их похищения с применением оружия и насилия, опасного для жизни и здоровья, и перемещения на территорию Азербайджана в военной прокуратуре Севанского гарнизона возбуждено уголовное дело», — написал Абрамян в Facebook.

Ранее в этот день Азербайджан обвинил Армению в попытке диверсии с участием двух групп военных общей численностью 24 человека. По данным азербайджанского минобороны, армянские военные пересекли государственную границу и пытались установить мины, а также провести другие провокационные действия.

В результате были задержаны четверо офицеров из одной группы и двое военнослужащих из другой, добавили в Баку.

Со своей стороны в Ереване заявили, что шестеро армянских военнослужащих были взяты в плен военными Азербайджана в пограничной зоне Гехаркуникской области Армении. Заявление Баку о том, что плененные военнослужащие находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности, уточнили там.

Ситуация на границе двух стран обострилась в середине мая. 13-го числа Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и попыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, которое было подписано по завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией.