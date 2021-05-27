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Врач рассказал об опасности получить химический ожог от борщевика

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Заведующий ожоговым отделением краевой клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского Сергей Богданов рассказал в четверг, 27 мая, про опасность борщевика.

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По его словам, сок этого растения является сильным раздражителем и как аллерген, и как химическое вещество. Как правило, это происходит ранней весной или летом, в период цветения растения.

«Ожоги борщевика — термальные. Особенно тяжелы они у детей, потому что у них тонкая кожа и достаточного даже немного, чтобы поражение стало глубоким. Если провести листом борщевика по коже, сразу будет химический ожог и поражение. Обычно страдают внутренние поверхности плеч, бедер, открытые участки тела, там, где кожа более нежная», — сказал врач в беседе с телеканалом «Звезда».

Богданов отметил, что сами по себе ожоги не очень глубокие и заживают сами, без пересадки кожи. Если произошло касание растения, необходимо хорошо промыть это место водой и смазать гормональными кремами для уменьшения аллергического компонента, а уже потом использовать мази на водорастворимой основе и антибактериальные препараты. Если же со свежим ожогом ничего не сделать, поражение будет постепенно ухудшаться все больше.

23 мая юрист Анна Пономарева сообщила, что заросшие сорняками участки сельскохозяйственного назначения могут быть основанием для назначения штрафа их владельцам, пишет «Ридус».

По ее словам, законодательством предусмотрена административная ответственность за зарастание сорными растениями от 50% земельного участка.

К сорнякам относятся конопля, чертополох, борщевик Сосновского, мята полевая, одуванчик лекарственный, полынь обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, осот полевой, редька дикая, белена черная, амброзия и паслен.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что онлайн-карту, на которой отображены адреса произрастания борщевика Сосновского в Подмосковье, и планы по борьбе с этим опасным сорняком обновили на геопортале.

По состоянию на 12 мая, в Подмосковье обработали более 2 тыс. га земель от борщевика. Первый этап работ проходит в период с 1 мая по 10 июня. Специалисты выкапывают сорняк, многократно выкашивают, обрезают соцветия, выжигают, перепахивают землю, а затем засевают ее другими культурами. Всего в текущем сезоне предусмотрено три этапа. Планируется обработать около 16 тыс. га земель

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