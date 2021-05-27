Самоизоляцию для пожилых людей продлили в Липецкой области

Власти Липецкой области продлили некоторые ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса. Самоизоляцию для пожилых людей продлили до конца июня.

Поправки внесены в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». В соответствии с документом пожилые жители региона должны соблюдать самоизоляцию по месту жительства или пребывания, фактического нахождения. Об этом сообщает GOROD48.

До начала июля пожилых граждан рекомендовано оставить на дистанционной занятости при наличии такой возможности у работодателя. Также на дистанционном режиме должны находиться беременные женщины и граждане с хроническими заболеваниями.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, к 27 мая почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировано 9039 новых случаев COVID-19. За время пандемии зафиксировано 5 035 207 случаев.