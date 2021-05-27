Ким Чен Ын оценил ситуацию в КНДР как «самую трудную в истории»

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в последние годы складывается, как «самая трудная в истории». Об этом написал лидер страны Ким Чен Ын в послании участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Несмотря на это, «резко возросли государственная мощь и статус страны», отметил политик. «Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, — отнюдь не дело далекого будущего», — выразил уверенности Ким Чен Ын.

По его словам, достижениями КНДР обязана «героической борьбе» рабочих.

Как заключил северокорейский лидер, страна вступила в новую эпоху, поэтому ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.

Ранее в мае Ким Чен Ын запретил гражданам носить рваные джинсы, а также модель скинни, так как подобная форма самовыражения может привести к свержению устоявшегося режима в стране. Под запретом оказались и экстравагантные «антисоциалистические» прически.

Окрашенные волосы и пирсинг также недопустимы для жителей КНДР.