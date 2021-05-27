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Волонтер оценила ситуацию с детьми-сиротами в России

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Дети, у которых умерли родители, составляют 10% от всей системы. В нормальной системе социальной помощи ребенка могут изымать из семьи, только если по отношению к нему совершается насилие, а проблемы с жильем или образованием не будут основанием для изъятия несовершеннолетнего. Об этом в четверг, 27 мая, заявила президент Фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

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Таким образом она прокомментировала данные заместителя министра образования Подмосковья Людмилы Болатаевой, согласно которым ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, а в год — порядка 1,5 тыс.

«Строго юридически дети-сироты — это те, у которых умерли родители. Таких детей очень мало, не более 10% от системы. Заместитель министра, конечно, говорит не о них, а о детях, оставшихся без попечения родителей. В любом случае, когда ребенок оказывается выявленным без семьи, например, когда что-то произошло, соседи вызвали полицию, а полиция изъяла детей, мы не знаем, чем закончится эта история», — сказала Альшанская в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, указанные Болатаевой цифры лучше, чем в прошлые годы, поскольку «всё же чаще стараются сначала разобраться в ситуации, а не сразу везти ребенка в детский дом, стараются оставлять ребенка с родителем, который в адекватном состоянии, или с бабушкой».

«Но, конечно, до ситуации, когда в детский дом будут попадать только те дети, которых действительно спасли от насилия и жестокого обращения в семье, еще очень далеко. В нормальной системе социальной помощи ребенок может изыматься из семьи, только если по отношению к нему совершается насилие, и никакие проблемы с жильем, образованием и жизненные трудности семьи не будут основанием для изъятия ребенка», — заключила она.

27 января правительство России утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства. Документ рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 мероприятий, в число которых входят меры по усовершенствованию порядка учета нуждающихся в жилье и расширению форм обеспечения сирот жилыми помещениями.

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