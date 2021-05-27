Ученые заявили о малоэффективности кофеина при недосыпании

Исследование американских ученых показало, что вещество, содержащееся в составе кофе, действительно помогает проснуться и добавляет энергии, однако сам по себе напиток не может компенсировать недополученные организмом часы сна.

В исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, приняли участие 275 человек, которых разделили на две группы. Первая группа провела ночь без сна в лаборатории, а участники второй группы всю ночь проспали дома.

На утро всем участникам эксперимента дали капсулу кофеина или плацебо, после чего каждый прошел тест на концентрацию внимания, а также попробовал решить более сложную задачу на «размещение», которая требовала выполнения действий в определенном порядке без пропуска или повторения шагов.

«Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения», — рассказывает руководитель исследования, доктор Кимберли Фенн.

Он добавил, что кофеин отлично справляется со снижением сонливости, дает дополнительную энергию и позволяет даже улучшить настроение, однако не способен абсолютно заменить полноценный ночной сон.

Эксперты уточнили, что постоянный недостаток сна не только влияет на познавательные способности и меняет настроение, но в конечном итоге может сказаться на иммунитете, что особенно опасно во время пандемии.

В начале мая врач-невролог и сомнолог Елена Царева рассказала о том, что слишком долгий сон, когда человек спит больше нормы, но всё равно не чувствует себя бодрым, может быть симптомом болезненного состояния.