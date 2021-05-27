Инвестиции в Ставропольском крае достигли рекордных показателей

В 2020 году объем инвестиций в экономику Ставропольского края вырос на 12% и составил рекордные 232 млрд рублей. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем ежегодном послании думе региона.

По итогам 2021 года динамика роста инвестиций может сократиться, передает NewsTracker. «Нам необходимо добиться того, чтобы по итогам 2021 года объем инвестиций с учетом бюджетных вложений вырос на 10%, до уровня 250 млрд рублей», — сказал Владимиров.

Для привлечения инвесторов правительство Ставрополья будет заключать инвестиционные соглашения и предоставлять земельные участки на льготных условиях, добавил Владимиров.

Промышленность в России избежала критического падения в 2020 году благодаря работе регионов, федеральных ведомств и предприятий. Об этом 12 мая рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в прошлом году. По его словам, за счет Фонда развития промышленности удалось поддержать более 100 «антиковидных» проектов. Некоторые компании «оперативно переориентировали» производство: швейные предприятия начали выпускать средства индивидуальной защиты, другие — антисептики.