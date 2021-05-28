Черная жемчужина: у берегов Шри-Ланки не могут потушить судно с косметикой

У берегов Шри-Ланки продолжается операция по ликвидации последствий взрыва на контейнеровозе MV X-Press Pearl. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Sri Lanka Airforce Media/Handout
Судно вышло из порта Хазира в Индии 15 мая и направлялось в Сингапур с заходом в Коломбо, столицу Шри-Ланки
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Фото: REUTERS/Sri Lanka Airforce Media/Handout
На борту контейнеровоза, шедшего под флагом Сингапура, находилась косметика и химикаты, в том числе 25 т азотной кислоты. При приближении к берегам Шри-Ланки 21 мая на судне прогремел взрыв и начался пожар
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Для ликвидации возгорания пришлось поднимать в воздух авиацию. 25 членов экипажа, среди которых оказалось двое раненых, спасателям удалось эвакуировать
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Из-за крена, сильных волн и повреждений после взрыва некоторые контейнеры упали за борт
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Покореженные куски металла выбрасывает на местные пляжи
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
В ликвидации последствий аварии принимают участие военные Шри-Ланки
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Смытые с контейнеровоза отходы собирают и жители прибрежных деревень
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Пожар между тем продолжается — его не удается ликвидировать уже несколько дней. Также зафиксирована утечка топлива, которую пытаются локализовать
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Ситуацию осложняют погодные условия — в регионе, где случилась авария, дует очень сильный ветер
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
Председатель управления по защите морской среды Шри-Ланки Дхаршани Лахандапура заявил, что предпринимаются срочные меры для предотвращения разлива химикатов и топлива с горящего судна. Жителям советуют к морю не приближаться
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