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Швейцарский провайдер рассказал об отправке сообщения о минировании борта Ryanair

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Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил о том, что сообщение о минировании самолета авиакомпании Ryanair было отправлено уже после того, как борт развернулся в сторону Минска. Об этом в четверг, 27 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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«Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения [властей] Белоруссии соответствуют действительности. Мы будем оказывать поддержку европейским властям в расследовании инцидента после получения соответствующего юридического запроса», — добавили в Proton Technologies AG.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» также сообщил об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко. Помимо этого, он рассказал, что сообщение о минировании самолета ирландского авиаперевозчика одновременно поступило диспетчерам аэропорта Минска, Афин и Вильнюса из Швейцарии.

В свою очередь, официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер сообщил, что у страны не было сведений о минировании самолета.

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