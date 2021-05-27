Свыше 700 жителей Оренбургской области пострадали от укусов клещей

С начала 2021 года в Оренбургской области выявлено 766 укусов клещей. В основном вредители нападают на людей на придомовых территориях, садовых участках и в лесных массивах.

По данным Роспотребнадзора, среди пострадавших 324 ребенка. Чаще всего к медикам обращались жители Оренбурга, Орска, Новотроицка и Бузулука. Об этом пишет 56orb.ru.

Специалисты отмечают, что случаи заболевания энцефалитом и клещевым боррелиозом в регионе пока не выявлены. Всего на исследование взято более 1,3 тыс. клещей. Переносчиками энцефалита являлись три особи, еще в 29 особях выявлены антигены к иксодовому боррелиозу.

Ранее сообщалось, что в Тверской области с начала сезона от укусов клещей пострадали свыше 1 тыс. человек. Только за последнюю неделю выявлено 452 случая укусов. 28% исследованных клещей являлись переносчиками боррелиоза.