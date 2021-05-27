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В МИДе отреагировали на заявление Дуды о «ненормальной» России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко отреагировала на заявление президента Польши Анджея Дуды, назвавшего РФ «ненормальной страной». Мнением она поделилась на своей странице в Facebook в четверг, 27 мая.

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Дипломат напомнила, что после старта войны в Ираке страну разделили на четыре военные зоны, одна из которых подчинялась польским военным. Варшава направила туда свои гарнизоны, и в период с 2003 до 2005 год они увеличились до 2,4 тыс. солдат.

«В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию. Так, 8 июня 2004 года в районе города Эс-Сувайра в результате взрыва в перевозившем взрывчатку транспортном средстве польского военного контингента погибли шесть военнослужащих оккупационных войск (три военнослужащих инженерного подразделения Словакии, два военнослужащих Польши и один военнослужащий Латвии)», — написала Захарова.

По ее словам, несмотря на вывод польских военнослужащих из Ирака в 2008 году, число убитых мирных жителей страны до сих пор подсчитывается. По данным правозащитных организаций, их число составляет сотни тысяч, указала представитель МИДа.

«А сколько из них убили польские солдаты из «нормальной» страны?» — поинтересовалась дипломат.

Ранее в четверг слова польского лидера оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные заявления иностранного лидера.

В Госдуме в свою очередь предложили внести Польшу в список недружественных стран.

Накануне президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии, назвав ее «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

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