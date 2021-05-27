Торжественное открытие сезона фонтанов состоится в Петрозаводске 1 июня

В Петрозаводске 1 июня откроют сезон фонтанов. Жителям города представят фонтан на Березовой аллее после косметического ремонта.

В 2021 году мероприятие перенесли на новое место. В День защиты детей жителей Петрозаводска ждут в микрорайоне Древлянка, хотя раньше сезон открывали у «Молекулы Фуллерена». Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» реставрировали фонтан на Березовой аллее. Конструкция подключена к центральному водоснабжению, что облегчает ее содержание. Об этом пишет ИА «Карелinform».

На торжественном мероприятии состоится шоу мыльных пузырей, также гости праздника увидят танцевальные номера.

1 июня состоится запуск всех фонтанов Петрозаводска.

В Москве сезон фонтанов был открыт 30 апреля. В этот день состоялся одновременный запуск конструкций на ВДНХ, Поклонной горе, на Манеже. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в последние годы в Москве построили 80 фонтанов.