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Торжественное открытие сезона фонтанов состоится в Петрозаводске 1 июня

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В Петрозаводске 1 июня откроют сезон фонтанов. Жителям города представят фонтан на Березовой аллее после косметического ремонта.

В 2021 году мероприятие перенесли на новое место. В День защиты детей жителей Петрозаводска ждут в микрорайоне Древлянка, хотя раньше сезон открывали у «Молекулы Фуллерена». Сотрудники АО «ПКС-Водоканал» реставрировали фонтан на Березовой аллее. Конструкция подключена к центральному водоснабжению, что облегчает ее содержание. Об этом пишет ИА «Карелinform».

На торжественном мероприятии состоится шоу мыльных пузырей, также гости праздника увидят танцевальные номера.

1 июня состоится запуск всех фонтанов Петрозаводска.

В Москве сезон фонтанов был открыт 30 апреля. В этот день состоялся одновременный запуск конструкций на ВДНХ, Поклонной горе, на Манеже. Мэр города Сергей Собянин отметил, что в последние годы в Москве построили 80 фонтанов.

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