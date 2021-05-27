Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Путин указал на растущую роль крылатых ракет в вооружении
Мир
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело об участии Протасевича в боевых действиях
Спорт
Зидан покинул пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»
Происшествия
Актера сериала «Марш Турецкого» избили в центре Москвы
Общество
Памятник погибшим в Битве под Москвой морякам откроют на Поклонной горе
Общество
Орфографическую ошибку нашли на мемориале участникам ВОВ под Оренбургом
Спорт
Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили
Армия
МиГ-31 вновь сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Общество
Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%
Сюжет:

На Украине назвали альтернативы Минску для переговоров по Донбассу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры по поводу ситуации в Донбассе можно перенести из столицы Белоруссии в Швейцарию или Финляндию. Об этом 27 мая заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Нет контакта: перенесут ли переговоры по Донбассу из Белоруссии в Польшу
Решение этого вопроса лежит на участниках трехсторонней контактной группы

Кравчук отметил, что место для проведения переговоров должна определять не одна сторона, к обсуждению это вопроса стоить привлечь в том числе и Россию.

«Перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна, скажем Швейцария, может быть Финляндия», — сказал Кравчук, слова которого приводит украинский сайт «Гордон».

Ранее в четверг Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой.

В Госдуме в ответ на слова Кравчука заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

23 мая ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией, после того как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

25 мая белорусская авиакомпания «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021