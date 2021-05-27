На Украине назвали альтернативы Минску для переговоров по Донбассу

Переговоры по поводу ситуации в Донбассе можно перенести из столицы Белоруссии в Швейцарию или Финляндию. Об этом 27 мая заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Кравчук отметил, что место для проведения переговоров должна определять не одна сторона, к обсуждению это вопроса стоить привлечь в том числе и Россию.

«Перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна, скажем Швейцария, может быть Финляндия», — сказал Кравчук, слова которого приводит украинский сайт «Гордон».

Ранее в четверг Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой.

В Госдуме в ответ на слова Кравчука заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

23 мая ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией, после того как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

25 мая белорусская авиакомпания «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.