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Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Башкортостане

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Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Башкортостане. Глава семейства доставлен в больницу.

Пожар произошел 27 мая в деревне Ургинка. По данным МЧС, открытое горение в частном доме удалось ликвидировать за полчаса. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела 60-летней женщины и ее 24-летнего сына. 62-летний мужчина доставлен в больницу с многочисленными ожогами. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Пострадавшему оказывают психологическую помощь, на месте возгорания работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины пожара.

25 мая сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Дагестане, в результате которого погибли трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Всего в квартире находились четверо детей, двое выживших выпрыгнули из окна на ковер до приезда спасателей.

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