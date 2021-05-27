Мать и сын погибли при пожаре в частном доме в Башкортостане

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Башкортостане. Глава семейства доставлен в больницу.

Пожар произошел 27 мая в деревне Ургинка. По данным МЧС, открытое горение в частном доме удалось ликвидировать за полчаса. При разборе конструкций спасатели обнаружили тела 60-летней женщины и ее 24-летнего сына. 62-летний мужчина доставлен в больницу с многочисленными ожогами. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Пострадавшему оказывают психологическую помощь, на месте возгорания работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины пожара.

25 мая сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Дагестане, в результате которого погибли трехлетняя девочка и семилетний мальчик. Всего в квартире находились четверо детей, двое выживших выпрыгнули из окна на ковер до приезда спасателей.