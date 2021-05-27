Памятник погибшим в Битве под Москвой морякам откроют на Поклонной горе

Памятник морякам, погибшим в Битве под Москвой в 1941–1942 годах, откроют 28 мая на открытой площадке Музея Победы на Поклонной горе. Об этом пресс-служба музея сообщила в четверг, 27 мая.

«Монумент создан в преддверии 80-летия Московской битвы по инициативе Российского фонда ветеранов, ветеранских организаций ВМФ и моряков-пограничников России», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Трехметровую бронзовую скульптурную композицию установят на территории экспозиции Военно-морского флота (ВМФ) Музея Победы. Автором памятника является член Московского союза художников, скульптор Грант Гарибян.

Перед постаментом уложены 11 ступеней из гранитного камня, по краям располагаются два гранитных парапета. При входе на двух наклонных гранитных плитах закреплены два катерных якоря. На фронтальной части основания — бронзовая табличка с названием памятника.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что памятник 21-й дивизии Московского народного ополчения планируют открыть 21–22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война (ВОВ), пишет «Москва 24».