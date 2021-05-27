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Психолог назвал способы борьбы с перееданием

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Чтобы справиться с перееданием, необходимо ставить себе четкие цели, найти альтернативу легким закускам, а также определить причину привычки, считает американский психолог Гленн Ливингстон. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

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По мнению специалиста, многие из тех, кто хочет похудеть, ставят перед собой слишком расплывчатые цели.

«Есть огромная разница между тем, когда говоришь «я постараюсь есть поменьше картофельных чипсов», и «я буду есть картофельные чипсы только по выходным, причем не больше одного пакетика в день», — рассказал он, отметив, что в первом обещании не заданы четкие правила, которые нельзя нарушать, поэтому оно менее эффективно.

Психолог также рекомендовал не просто ограничивать потребление легких закусок, а искать более здоровую альтернативу. Так, например, после отказа от картофельных чипсов необходимо позаботиться о том, чтобы их можно было сразу заменить на фрукты или другие полезные продукты.

Ливингстон также подчеркнул важность определения причины переедания. Часто бывает, что эта причина связана с негативными эмоциями — стрессом или одиночеством. Общение необходимо: оно отвлекает от еды и делает людей счастливее, указал Ливингстон.

19 мая было опубликовано исследование, согласно которому более половины россиян (55%) испытывали стресс в январе-феврале 2021 года. Среди опрошенных 62% встревожены ростом цен и инфляцией, а 56% — низкими зарплатами. Чуть меньше сограждан обеспокоены кризисом в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%).

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