Психолог назвал способы борьбы с перееданием

Чтобы справиться с перееданием, необходимо ставить себе четкие цели, найти альтернативу легким закускам, а также определить причину привычки, считает американский психолог Гленн Ливингстон. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По мнению специалиста, многие из тех, кто хочет похудеть, ставят перед собой слишком расплывчатые цели.

«Есть огромная разница между тем, когда говоришь «я постараюсь есть поменьше картофельных чипсов», и «я буду есть картофельные чипсы только по выходным, причем не больше одного пакетика в день», — рассказал он, отметив, что в первом обещании не заданы четкие правила, которые нельзя нарушать, поэтому оно менее эффективно.

Психолог также рекомендовал не просто ограничивать потребление легких закусок, а искать более здоровую альтернативу. Так, например, после отказа от картофельных чипсов необходимо позаботиться о том, чтобы их можно было сразу заменить на фрукты или другие полезные продукты.

Ливингстон также подчеркнул важность определения причины переедания. Часто бывает, что эта причина связана с негативными эмоциями — стрессом или одиночеством. Общение необходимо: оно отвлекает от еды и делает людей счастливее, указал Ливингстон.

