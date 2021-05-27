Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Путин указал на растущую роль крылатых ракет в вооружении
Мир
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело об участии Протасевича в боевых действиях
Спорт
Зидан покинул пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»
Происшествия
Актера сериала «Марш Турецкого» избили в центре Москвы
Общество
Памятник погибшим в Битве под Москвой морякам откроют на Поклонной горе
Общество
Орфографическую ошибку нашли на мемориале участникам ВОВ под Оренбургом
Спорт
Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили
Армия
МиГ-31 вновь сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Общество
Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Косачев назвал неприемлемыми слова президента Польши о России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление президента Польши Анджея Дуды о России как о «ненормальной стране» является абсолютно неприемлемым. Такое мнение в четверг, 27 мая, выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Махнули с шашек: почему в Польше убрали флаг РФ с игрового стола
Организаторы турнира уже извинились перед российской стороной, но эпизод вызвал громкий резонанс

«Это абсолютно неприемлемое высказывание для главы государства, который не имеет права давать эмоциональных и необоснованных оценок, носящих оскорбительный характер для другой страны. Это не может быть принято никакой страной. Разумеется, это не может быть принято и Российской Федерацией», — отметил сенатор в беседе с RT.

Сенатор добавил, что польский лидер своими высказываниями привел к формированию негативной репутации своей страны и себя как главы государства. По словам Косачева, заявление Дуды вызвало недоумение у всего мирового сообщества из-за неэтичного характера.

Как подчеркнул вице-спикер Совфеда, в Москве уже давно знали об антироссийских настроениях Варшавы, которые выделяются даже на фоне позиций ЕС и НАТО. При этом Польша осознанно выбрала данную тактику, убежден сенатор, объяснив это рядом причин.

«Во-первых, для того чтобы снискать дополнительные дивиденды у США и тем самым позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и ЕС, и для того, чтобы, провоцируя проблемы в отношениях с Россией, сохранять иллюзию, что она берет на себя мифический «удар с Востока», защищая от этого удара всю остальную Европу», — пояснил политик.

Ранее в четверг первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия — «ненормальная страна», демонстрирует бессильную злобу. По мнению сенатора, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой.

Кроме того, слова польского лидера прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные заявления иностранного лидера.

В Госдуме, в свою очередь, предложили внести Польшу в список недружественных стран.

Накануне президент Польши вновь обвинил Россию в агрессии, назвав ее при этом «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021