Косачев назвал неприемлемыми слова президента Польши о России

Заявление президента Польши Анджея Дуды о России как о «ненормальной стране» является абсолютно неприемлемым. Такое мнение в четверг, 27 мая, выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Это абсолютно неприемлемое высказывание для главы государства, который не имеет права давать эмоциональных и необоснованных оценок, носящих оскорбительный характер для другой страны. Это не может быть принято никакой страной. Разумеется, это не может быть принято и Российской Федерацией», — отметил сенатор в беседе с RT.

Сенатор добавил, что польский лидер своими высказываниями привел к формированию негативной репутации своей страны и себя как главы государства. По словам Косачева, заявление Дуды вызвало недоумение у всего мирового сообщества из-за неэтичного характера.

Как подчеркнул вице-спикер Совфеда, в Москве уже давно знали об антироссийских настроениях Варшавы, которые выделяются даже на фоне позиций ЕС и НАТО. При этом Польша осознанно выбрала данную тактику, убежден сенатор, объяснив это рядом причин.

«Во-первых, для того чтобы снискать дополнительные дивиденды у США и тем самым позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и ЕС, и для того, чтобы, провоцируя проблемы в отношениях с Россией, сохранять иллюзию, что она берет на себя мифический «удар с Востока», защищая от этого удара всю остальную Европу», — пояснил политик.

Ранее в четверг первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия — «ненормальная страна», демонстрирует бессильную злобу. По мнению сенатора, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой.

Кроме того, слова польского лидера прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные заявления иностранного лидера.

В Госдуме, в свою очередь, предложили внести Польшу в список недружественных стран.

Накануне президент Польши вновь обвинил Россию в агрессии, назвав ее при этом «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.