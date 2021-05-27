Эксперт рассказал об убытках россиян от киберпреступлений

Россияне за последние три года потеряли из-за киберпреступлений 199 млрд рублей. Об этом в четверг, 27 мая, заявил руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов, выступая на военно-научной конференции в Москве.

«С 2017 по 2020 год граждане потеряли 199 млрд рублей от этих преступлений. Где вы найдете вид преступности, где был бы такой ущерб?» — заявил Жданов.

Эксперт отметил, что «один из ведущих российских политиков» потерял 22 млн рублей из-за мошенников, однако имени его не назвал.

В 2017 году доля телефонного мошенничества составляла 22% от всех преступлений такого рода, то в 2020-м этот показатель вырос до 97%, добавил Жданов.

25 мая заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил, что ежемесячный ущерб граждан от телефонного мошенничества по всей стране составляет 3,5–5 млрд рублей.

Самой распространенной схемой (61%) телефонного мошенничества он назвал перевод денег на «защищенный» счет. В таком случае человек снимает деньги или берет кредит и вносит их на счет преступника.