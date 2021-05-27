Новый спортивный кластер создадут в подмосковных Люберцах

В городе Люберцы Московской области планируется создать спортивный кластер. Об этом рассказал глава регионального минспорта Роман Терюшков, комментируя ход реконструкции стадиона «Торпедо» и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

«У нас есть грандиозная задумка — создать настоящий спортивный кластер», — заявил министр. Он будет включать футбольное поле с искусственным покрытием, восемь беговых дорожек, универсальную спортплощадку, трибуны, воркаут-площадки.

В помещении под трибунами планируется обустроить центр силового экстрима, добавил Терюшков. Также будет обустроен баскетбольный зал, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сроки реализации проекта передвинуты на 2023-й и последующие годы в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В марте в Московской области запустили специальное мобильное приложение «Проверки Подмосковья», с помощью которого ведется контроль за состоянием спортивных объектов. На площадках отслеживают качество уборки, наружное освещение, исправное состояние инвентаря и покрытия, скамеек и фонарей, а также отсутствие травмоопасных элементов. В спортивных комплексах под контроль взяли состояние раздевалок и санузлов, наличие видеонаблюдения, охраны и системы оповещения при эвакуации.