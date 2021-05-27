Орфографическую ошибку нашли на мемориале участникам ВОВ под Оренбургом

На мемориале в память об участниках Великой Отечественной войны, установленном в поселке станции Маячной Соль-Илецкого района Оренбургской области, обнаружили орфографическую ошибку.

Фотографию самого мемориала, где крупными буквами написано слово «участникам» без буквы «т», опубликовали в местном городском сообществе «ВКонтакте» 27 мая.

«Что же за грамотей увековечил «учасников»?» — говорится в подписи к фото.

По данным РЕН ТВ, в администрации поселения инцидент пока не прокомментировали.

В ноябре 2020 года стало известно, что в указателях на остановках в Санкт-Петербурге обнаружили ошибку в фамилии героя Великой Отечественной войны. Как рассказал на своей странице в одной из соцсетей депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, улица Маршала Мерецкова превратилась в улицу Мерецкого.

В связи с данным инцидентом тогда было решено проверить все транспортные объекты в городе на предмет орфографических ошибок.

Телеканал «78» сообщает, что подобные ошибки в Петербурге допускались и ранее. Так, на маршруте «Питеравто» вместо остановки «Маршала Жукова» было написано «Маршала Жукого», а вместе «Адмирала Черокова» — «Адмирала Черокого».