Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Путин указал на растущую роль крылатых ракет в вооружении
Мир
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело об участии Протасевича в боевых действиях
Спорт
Зидан покинул пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»
Происшествия
Актера сериала «Марш Турецкого» избили в центре Москвы
Общество
Памятник погибшим в Битве под Москвой морякам откроют на Поклонной горе
Общество
Орфографическую ошибку нашли на мемориале участникам ВОВ под Оренбургом
Спорт
Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили
Армия
МиГ-31 вновь сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Общество
Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Орфографическую ошибку нашли на мемориале участникам ВОВ под Оренбургом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На мемориале в память об участниках Великой Отечественной войны, установленном в поселке станции Маячной Соль-Илецкого района Оренбургской области, обнаружили орфографическую ошибку.

Война после войны: взяв Берлин, Красной армии пришлось продолжить бои
В последние дни перед подписанием акта о капитуляции Германии советским войскам противостояли еще сотни тысяч солдат вермахта

Фотографию самого мемориала, где крупными буквами написано слово «участникам» без буквы «т», опубликовали в местном городском сообществе «ВКонтакте» 27 мая.

«Что же за грамотей увековечил «учасников»?» — говорится в подписи к фото.

По данным РЕН ТВ, в администрации поселения инцидент пока не прокомментировали.

В ноябре 2020 года стало известно, что в указателях на остановках в Санкт-Петербурге обнаружили ошибку в фамилии героя Великой Отечественной войны. Как рассказал на своей странице в одной из соцсетей депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, улица Маршала Мерецкова превратилась в улицу Мерецкого.

В связи с данным инцидентом тогда было решено проверить все транспортные объекты в городе на предмет орфографических ошибок.

Телеканал «78» сообщает, что подобные ошибки в Петербурге допускались и ранее. Так, на маршруте «Питеравто» вместо остановки «Маршала Жукова» было написано «Маршала Жукого», а вместе «Адмирала Черокова» — «Адмирала Черокого».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021