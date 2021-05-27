Аналитики назвали средний размер «займа до зарплаты» по итогам апреля

В апреле средний размер микрозайма, или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей, составил 8,51 тыс. рублей. По сравнению с мартом средний чек вырос на 0,6% — тогда было 8,46 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое поступило в «Известия» в четверг, 27 мая.

Бюро проанализировало данные 3 тыс. микрофинансовых институтов — микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов.

С начала 2021 года данный показатель растет незначительными темпами — на 1,6% — в январе россияне в среднем занимали «до зарплаты» 8,39 тыс. рублей.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по микрозаймам в апреле составило 493 балла, притом что минимальное значение составляет 300 баллов, а максимальное — 850 баллов.

Наибольший средний размер микрозайма в апреле среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи этого вида розничного кредитования зафиксировали в Москве — 10,59 тыс. рублей, Подмосковье — 9,71 тыс. рублей и Ростовской области — 9,61 тыс. рублей.

Самый большой рост среднего чека микрозайма среди этих же 30 регионов по сравнению с мартом продемонстрировали в апреле Нижегородская область — +4,9%, Красноярский край — +4,8% и Приморье — +4,3%, а также Ленинградская — +3,8% и Омская — +3,6% области.

Средний размер микрозайма снизился в Волгоградской — на 6,6% и Воронежской — 5,7% — областях, Татарстане — на 4,4%, в Москве — на 4,3% и Санкт-Петербурге — на 3,2%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков указал, что после падения весной прошлого года средний чек займа «до зарплаты» вернулся к прежним значениям — 8,4-8,5 тыс. рублей.

Ранее, 11 мая, в НБКИ сообщили, что средняя сумма микрозайма россиян в марте этого года вросла по сравнению с мартом 2020 года на 4,8% — до 8,44 тыс. рублей, а по сравнению с февралем — не изменилась. В том месяце самый большой средний размер займа такого рода зафиксировали в Москве — 11,10 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 9,70 тыс. рублей и Московской области — 9,39 тыс. рублей.