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Семилетняя девочка погибла на пожаре в Тверской области

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В Ржеве Тверской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По версии ведомства, утром 26 мая в квартире дома во 2-ом Мелиховском переулке произошло возгорание и задымление. Пострадал 7-летний ребенок. Девочку доставили в Ржевскую ЦРБ, где она скончалась от отравления углекислым газом. Следователь и криминалисты провели осмотр квартиры, допросили свидетелей и очевидцев, а также получили важные улики. Назначена пожарно-техническая экспертиза, пишут Тверские ведомости. Будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек, в том числе четверых детей, в результате пожара в Увинском районе Удмуртии. Возгорание произошло в частном жилом доме. Жертвами пожара стали члены одной семьи: это 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и четверо детей в возрасте от года до 12 лет. Как уточняется, дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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