В Италии умерла балерина Карла Фраччи

В Италии на 85-м году жизни скончалась звезда мирового балета Карла Фраччи. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила газета La Repubblica.

Как отмечает издание, артистка в последнее время боролась с онкологическим заболеванием, из-за чего ее состояние ухудшилось, пишет RT.

Карла Фраччи родилась в Милане 20 августа 1936 года. Ее партнерами по сцене выступали Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, Владимир Васильев, Андрис Лиепа. Фраччи училась в школе театра «Ла Скала» у русской балерины Веры Волковой. Примой прославленного театра Карла Фраччи стала в 1958 году.

За свою карьеру Фраччи выступала на ведущих мировых сценах. C 2000 по 2010 год она возглавляла балетную труппу Римской оперы, где также ставила спектакли. Балерина продолжала танцевать и преподавать. Последний мастер-класс она провела в январе 2021 года онлайн, когда театры были закрыты из-за пандемии.