Президент Австрии рассказал об эмиграции его родителей из России

Родители президента Австрии Александра Ван дер Беллена жили в России, но после революции 1917 года покинули страну и уехали в Эстонию. Об этом политик рассказал 27 мая в ходе панельной дискуссии с эстонской коллегой в Вене, транслировавшейся в YouTube.

«Эстония дала им убежище, где они жили около 20 лет, и, когда (Иосиф) Сталин снова «стучался» в их дверь, им снова пришлось покинуть страну, после чего они оказались в Вене и Тироле, где я вырос», — рассказал дер Беллен. Встречу в Вене с президентом Эстонией он назвал «почти семейной».

По словам политика, до 1959 года он оставался гражданином Эстонии, хотя страна не существовала как независимое государство, но паспорт признавался на международном уровне.

«Мой отец много путешествовал, он был бизнесменом, поэтому здесь проблем не было», — отметил австрийский президент», — отметил президент Австрии.

26 мая Ван дер Беллен заявил о важности сохранения диалога между Европейским союзом и Россией. После переговоров с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд он выразил сожаление о сложной стадии отношений между ЕС и РФ.

В конце апреля против введения новых антироссийских санкций высказывался канцлер Австрии Себастьян Курц.

Напряженность в отношениях ЕС и России возникла после того, как 15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России, которые поддержали НАТО и ЕС.