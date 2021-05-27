Появилось видео с задержанными за подготовку терактов в Ставрополье

ФСБ России 27 мая опубликовало видео с ,задержанными за подготовку терактов в Ставропольском крае экстремистами.

В ролике показаны следственные действия, подозреваемые и предметы, которые были обнаружены в процессе обысков у злоумышленников, в частности компоненты взрывчатки и поражающие элементы.

Ранее в этот день стало известно о задержании двух экстремистов, которые намеревались совершить теракт на Ставрополье в преддверии майских праздников.

В ФСБ России рассказали, что первый задержанный намеревался совершить атаку «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства». Мужчина проживал в Ставропольском крае, отметили в ведомстве.

Второй задержанный — мигрант из Средней Азии, у него нашли взрывчатку и компоненты самодельной бомбы.

Следственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Подготовка к теракту, содействие террористической деятельности»).