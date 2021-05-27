СК организовал проверку из-за новой утечки нефтепродуктов в Коми

Правоохранители организовали проверку по факту утечки на нефтяной скважине в Коми. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета СК) России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту произошедшего в районе нефтескважины № 447 выброса породы и пластовых вод организована процессуальная проверка», — говорится на официальном сайте СК.

Уточняется, что следователи выяснят причины и подробности инцидента. Процессуальное решение будет объявлено позднее.

Ранее в четверг региональное Минприроды сообщило, что загрязненный участок, где произошел выброс из нефтескважины в республике, локализован. Специалисты установили на ручье Домник-Ель заградительные сооружения из сорбирующих материалов, а скважину перекрыли. Как отмечалось, загрязнение связано с выходом пластовых вод, которые добываются из скважины вместе с нефтью. Причиной разлива стала разгерметизация нефтесборного коллектора компании «Лукойл-Коми».

Данный инцидент стал уже вторым в Коми. 11 мая произошел разлив нефти в реку Колву. На следующий день глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заявил, что источником загрязнения стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода рассказал «Известиям», что ущерб от разлива нефтепродуктов в Коми может составлять от 700 млн до 1 млрд рублей. Загрязненными нефтепродуктами оказались берега рек Колва, Уса и Печора.