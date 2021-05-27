В России введут штрафы за незаконный сбор персональных данных с покупателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 27 мая, заявил, что правительство страны намерено одобрить поправки, предусматривающие штрафные санкции за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг.

«Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях мы сегодня рассмотрим», — сказал премьер на заседании кабинета министров

Мишустин обратил внимание, что россиян последнее время часто принуждают указывать избыточные персональные данные, в том числе номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений при приобретении товаров и услуг там, где это не необходимо.

«Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — заявил он.

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу, направленную на усиление защиты персональных данных россиян. В частности, глава государства призвал правительство ускорить подготовку и внесение в федеральный закон «О персональных данных» изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан.

В феврале 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных.

Изменения могут быть внесены в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Поправки предусматривают штрафы для граждан в размере от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. В настоящее время размер штрафов меньше в два раза.