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Адвокат оценила право россиян требовать компенсацию от курильщиков

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Адвокат Елена Пономарева прокомментировала «Известиям» 27 мая заявление главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева о том, что граждане России, недовольные тем, что их соседи курят, могут требовать возмещения морального вреда.

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«Норма закона о компенсации морального вреда не нова. Каждый гражданин, безусловно, имеет право на защиту нарушенных прав в отношении него путем обращения в судебные инстанции», — сказала адвокат.

По мнению Елена Пономаревой, позиция председателя Верховного суда РФ дублирует закрепленные в законе положения и не повлечет существенного увеличения количества обращений о компенсации морального вреда.

«В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда», — сказала адвокат.

Разъяснения Верховного суда РФ играют большую роль в формировании единого правового поля, добавила адвокат.

Позиция Верховного суда стала основой для судебной практики, а также разъясняет судам, как правильно применять нормы гражданского, уголовного и процессуального права, заключила Елена Пономарева.


Ранее, 6 мая, стало известно, что российские власти проработают вопросы о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и введение обезличенных упаковок табачной продукции. Данные направления работы содержатся в плане мероприятий для реализации антитабачной концепции, который утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

11 апреля в МЧС России анонсировали введение новых требований к сигаретам на территории Евразийского экономического союза. Согласно распоряжению коллегии ЕАЭС, табачные изделия должны быть самозатухающими. В ведомстве отметили, что введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей.

С 1 января в России вступил в силу запрет на курение в больницах, образовательных учреждениях и поликлиниках. Курение на объектах транспорта ввели в правила противопожарного режима. За нарушение может грозить ответственность по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности») со штрафом в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара — до 5 тыс. рублей.

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