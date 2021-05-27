ФСБ предотвратила на Ставрополье две попытки терактов в преддверии майских праздников

ФСБ России предотвратила в Ставропольском крае две попытки терактов, запланированных участниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», — говорится в заявлении.

Так, правоохранители задержали жителя Ставрополя, который присягнул на верность одному из лидеров организации и планировал совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона.

«В этот же период на территории края был задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки и совершения преступлений террористического характера», — рассказали в ФСБ.

В ходе обысков у задержанных обнаружены взрывчатые вещества и поражающие элементы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

Возбуждены уголовные дела о подготовке к терактам, пишет «Газета.ру»

25 мая стало известно, что ФСБ предотвратили теракт в преддверии Дня Победы в Норильске. Отмечается, что злоумышленник готовил взрыв в парадной колонне военных.

Уточняется, что в оборудованном подозреваемым подвале были найдены взрывчатые вещества и поражающие элементы. В изъятых средствах связи мужчины обнаружена переписка, в которой тот пытался склонить нескольких лиц к совершению преступления.