Месячная норма осадков выпала в Ханты-Мансийске за сутки

Массовые подтопления улиц и домов произошли в Ханты-Мансийске после проливного дождя. За сутки в городе выпала месячная норма осадков.

По данным городской администрации, от жителей Ханты-Мансийска поступило 32 обращения в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Всего подтоплено 23 жилых дома и 12 улиц. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Для оценки ущерба, нанесенного стихией, создана комиссия для обследования подтопленных домов. Результаты осмотра станут известны вечером 27 мая.

В течение суток откачку воды с подтопленных территорий вели сотрудники Водоканала, управления гражданской защиты населения и других организаций и ведомств.

26 мая сообщалось о сильном дожде в Дагестане, который размыл внутрисельские дороги в трех населенных пунктах. Также непогодой повреждены три домовые постройки.