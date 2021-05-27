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Песков назвал неприемлемым заявление президента Польши о России

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Москва не приемлет негативную риторику, звучащую в адрес России, которая стремится к поиску дружественных связей со всеми странами. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем», — прокомментировал Песков слова президента Польши Анджея Дуды, который накануне назвал ее «ненормальной страной».

Представитель Кремля указал, что Россия — дружелюбная страна и, как «сильное, уверенное в себе и самостоятельное» государство, стремится к дружественным отношениям с соседними странами, в том числе с Польшей.

Дуда, обвинив Россию в агрессии, заявил, что действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества», в связи с чем пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

Это не первое подобное заявление лидера Польши. Ранее, 3 мая, Дуда в ходе выступления по случаю 230-й годовщины конституции республики назвал Россию врагом свободы.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши о России прежде всего перед польским народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след.

По словам вице-спикера, представления польского президента «о норме сильно искажены с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды», пишет «Газета.ру».

В конце апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.

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