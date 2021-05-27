Дезинсекцию против комаров проведут в парках и скверах Самары

Инсектицидную обработку начали проводить в парках, скверах и на набережной в Самаре. Рабочие распылят состав, который должен истребить комаров и других кровососущих насекомых.

Массовый выплод вредителей обычно начинается в конце мая. Начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев подчеркнул, что насекомые создают дискомфорт самарцам и являются переносчиками опасных заболеваний. Об этом пишет НИА «Самара» со ссылкой на «63.ру».

Дезинсекция уже началась на набережной и в парках. Работа в скверах начнется в первых числах июня. Специалисты распыляют состав в ночное время, препарат безопасен для домашних животных и людей.

На набережной дезинсекция будет проводиться также в конце июня и июля.