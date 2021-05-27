Неисправность влетевшего в Петербурге в столб автобуса опровергли

Петербургский «Пассажиравтотранс» в четверг, 27 мая, официально опроверг данные о неисправности автобуса, который врезался в столб электропередачи.

«Перед рейсом водитель прошел предрейсовый осмотр, режим его труда и отдыха был соблюден. Автобус 2017 года выпуска находился в исправном состоянии», — цитирует ТАСС сообщение представителей «Пассажиравтотранса».

Автобус протаранил столб электропередачи ранее в этот день. На кадрах с места происшествия видно, что удар оказался настолько сильным, что передняя часть транспорта задралась вверх. Как сообщили в тот же день в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в результате случившегося пострадали шесть человек.

В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что предприятие пообещало взять состояние пострадавших на контроль и оказать им необходимую помощь. Причины аварии выяснит специальная комиссия.