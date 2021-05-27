Изменения в закон о сборе мамонтовой кости внесли в Якутии

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приняли в первом и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О регулировании пользования и распоряжения особым природным ресурсом — ископаемыми остатками мамонтовой фауны».

Проект закона представил министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Он объяснил, что новый законопроект вводит понятие сбора вместо добычи, что исключает применение техники и инструментов при работе сборщиков мамонтовой фауны, пишет ИА SakhaNews.

Также вводится положение, согласно которому пользователи недр должны предоставлять информационный отчет по сбору палеонтологических материалов. Это должно поспособствовать прозрачности рынка. Маркировка продукции позволит покупателям отследить весь путь материала с момента сбора до получения ювелирного изделия. Терещенко отметил важность этого момента, добавив, что таким образом Якутия станет ведущим экспортером, а доходы будут поступать в региональный и муниципальные бюджеты.

Законопроект разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством о недрах. Подготовка инициативы велась в тесном сотрудничестве с Союзом сборщиков мамонтовой фауны Якутии, учеными и депутатами.

«Как оказалось, они (сборщики мамонтовой фауны) сталкиваются с разнообразными административными барьерами, зачастую это было связано с разночтениями федерального и республиканского законодательства, что, к сожалению, вело к остановке реализации партии, длительной задержке товара, который приходил в негодность. Терялось много времени», — заявил Терещенко.

Законопроект уже получил положительные заключения прокуратуры, Управления Минюста РФ по Якутии и был принят депутатами республиканского парламента в первом и окончательном чтении.