Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Омской области

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Омской области. Два человека погибли, еще двое госпитализированы.

Авария произошла вечером 26 мая на трассе Тюмень–Омск на территории Крутинского района. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика «МАЗ» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Volvo. После этого большегруз откинуло на легковой автомобиль Lifan. Об этом сообщает ИА «Город55».

Водитель «МАЗа» и пассажирка иномарки скончались на месте ДТП. В больницу доставлены водитель и пассажирка Lifan. По факту ДТП проводится проверка.

Вечером 25 мая в Рязани произошло столкновение трех грузовиков и легкового автомобиля. Травмы получили 21-летний водитель Lada и двое его пассажиров.