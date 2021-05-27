Названа стоимость набора для удаленной работы из дома

Набор из техники, лампы, стола, стула и других необходимых для удаленной работы предметов обойдется россиянам в 31,7 тыс. рублей. Об этом 27 мая сообщили аналитики AliExpress Россия.

За основу исследования специалисты взяли популярные товары от российских продавцов за апрель. В итоге выяснилось, что спрос на многофункциональные устройства в этом месяце вырос в 6,2 раза по сравнению с периодом годом ранее.

«Чаще всего пользователи выбирают монохромные лазерные МФУ с функциями принтера, сканера и копировальной машины от российских продавцов с быстрой доставкой», — отметили эксперты.

Среди ламп самыми популярными в России остаются модели на струбцине и с возможностью регулировать уровень наклона плафона. Эта категория товаров выросла по обороту в восемь раз.

Наибольшей популярностью среди подставок для ноутбука пользуются раскладные столики с регулирующимся углом наклона и подставкой для мышки. Спрос на них в апреле вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом

Для удаленной работы россияне предпочитают небольшие и компактные столы, которые можно разместить в любом месте квартиры. Чаще всего граждане останавливают свой выбор на столиках на колесиках с длиной столешницы в 50–60 см. Спрос на них в апреле продемонстрировал рост в 3,3 раза.

«В этом году среди самых популярных моделей для работы много компьютерных стульев из цельнометаллической стальной рамы с приводным подлокотником. Эта категория товаров за год выросла по обороту в 1,93 раза», — отметили в AliExpress Россия.

Специальные блокноты-планеры за год выросли по обороту в 8,9 раз, текстовыделители стали покупать в 4,7 раз чаще, а органайзеры и ежедневники — в 8 раз.

В апреле самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке стал разработчик мобильных приложений. В этой сфере специалист с трехлетним опытом работы может зарабатывать до 350 тыс. рублей в месяц. Кроме того, потенциальному сотруднику готовы предоставить технику, программное обеспечение, оплатить обучающие книги и курсы.