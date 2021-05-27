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Директор «ФосАгро» победил во Всероссийском конкурсе «Ньюсмейкер года»

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Член Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев одержал победу в престижной премии Всероссийского конкурса деловой журналистики «Ньюсмейкер года». Об этом в четверг, 27 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе мероприятия.

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Премией награждаются российские предприниматели, внесшие наибольший вклад в установление открытых и дружественных взаимоотношений сферы бизнеса и медиасообщества.

Победителей отбирает компетентное жюри, состоящее из представителей РСПП, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов России, ведущих российских СМИ, крупных российских корпораций, участников «Клуба главных редакторов РСПП», а также победителей конкурса деловой журналистики РСПП за предыдущий год.

Гурьев поблагодарил жюри за высокую оценку его работы, а также подчеркнул важность работы СМИ, которые освещают деятельность возглавляемого им Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции.

«Для нас это колоссальная поддержка. Без вас мы бы не смогли правильно и четко донести важность борьбы с этим вирусом, привлечь внимание трудовых коллективов и населения городов нашего присутствия, особенно в самом начале пандемии», — отметил он.

Помимо этого, победа сразу в трех номинациях была также присуждена «ФосАгро» в рамках другого конкурса РСПП — «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020».

В частности, победителем в номинации «Лучший международный проект» стал инвестиционный проект по развитию Волховского производственного комплекса «ФосАгро». Члены жюри отметили высокий экспортный потенциал проекта.

Награды в номинациях «За экологическую ответственность» и «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» также достались компании «ФосАгро».

В конкурсе принимали участие предприятия горнодобывающей, нефтегазодобывающей, легкой, фармацевтической промышленности, машиностроительного комплекса, АПК и металлургии. Всего оргкомитетом в этом году были рассмотрены 243 заявки на участие.

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