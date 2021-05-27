В Подмосковье назвали число выявляемых детей-сирот

Ежедневно в Московской области выявляют в среднем четверо детей-сирот, а в год — порядка 1,5 тыс. Об этом в четверг, 27 мая, заявила заместитель министра образования Подмосковья Людмила Болатаева на II межрегиональной конференции «Социальные инновации (технологии) и их роль в защите семьи и детства».

При этом она отметила, что по сравнению с предыдущими годами — это положительная динамика.

«В год в области выявляется около 1,5 тыс. детей-сирот и и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть в среднем это четыре ребенка в день», — указала она.

6 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября разработать и утвердить дорожную карту по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

27 января правительство России утвердило план мероприятий в рамках Десятилетия детства. План рассчитан на ближайшие семь лет и содержит 129 мероприятий, в число которых входят меры по усовершенствованию порядка учета нуждающихся в жилье и расширению форм обеспечения сирот жилыми помещениями.