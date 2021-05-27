Заморозки до -2 градусов ожидаются в Курганской области

Синоптики прогнозируют ночные заморозки на территории Курганской области. Температура опустится до –2 градусов.

Согласно прогнозам, похолодание ожидается в ночь на 28 мая. В региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что температура опустится в воздухе и на почве. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В дневные часы ожидается жаркая погода. 28 мая потеплеет до +29 градусов. При этом 29 мая ожидается до +33 градусов.

Ранее синоптики предупредили о сдвиге купального сезона в Центральной России. В последних числах мая ожидается полярное вторжение, из-за которого температура воздуха опустится до +16 градусов. В ночь на 1 июня похолодает до +3...+8 градусов.