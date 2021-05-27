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В России представили прототип автономного беспилотного электромобиля

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Компания SberAutoTech представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки «Флип». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба «Сбера».

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Отмечается, что в основе конструкции «Флип» — электрическая платформа собственной разработки, в движение платформа приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей.

«Электрическая платформа «Флипа» позволяет снять все ограничения, продиктованные компоновкой стандартных транспортных средств. В сочетании с гибкой архитектурой self-driving-технологии разработки SberAutoTech это позволит нам предложить решения для самых разных сфер: грузоперевозки, последняя миля, такси. За этими технологиями — будущее, и мы гордимся тем, что развитие этого направления стало возможным благодаря синергии внутри экосистемы и инженерным решениям SberAutoTech», — отметил исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологии» Давид Рафаловский.

Компоновка автомобиля позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород.

Габариты «Флипа» сопоставимы с обычным легковым автомобилем: 3,62 на 1,95 м. При этом отсутствие привычных систем управления позволяет разместить внутри беспилотника шесть пассажиров.

25 мая сообщалось, что в России в апреле 2021 года было продано 195 новых электромобилей, что в восемь раз больше, чем в апреле 2020 года (24 ед.).

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