Генконсул указал на отсутствие данных о нарушениях судна «Амур» в Охотском море

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил об отсутствии информации о нарушениях международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны экипажа российского траулера «Амур».

«Мы с управлением береговой охраны в (японском порту. — Ред.) Момбэцу на связи в качестве анализа ситуации. Существуют международные соглашения о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море и безопасной добычи морских биоресурсов. Пока нет информации о нарушении российскими моряками этих норм», — сообщил «РИА Новости» Марин.

Кроме того, он уточнил, что есть сведения относительно игнорирования японскими рыбаками части этих требований. По его словам, «капитан шхуны находился на палубе, трое рыбаков были без спасательных жилетов, сигнал звуковой не подавали».

Утром в среду, 26 мая, рядом с японским островом Хоккайдо в Охотском море столкнулись японское судно весом почти 10 т и российский «Амур» массой 662 т. После аварии японская шхуна, на борту которой было пять человек, перевернулась. В результате столкновения погибли три человека.

Посольство РФ в Токио выразило соболезнования в связи с гибелью рыбаков. Дипломаты рассказали, что они находятся в постоянном контакте с японской стороной.

В пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России уточнили, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. В районе наблюдался сильный туман.

По факту инцидента была инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

27 мая телеканал NHK сообщил о намерении специалистов береговой охраны Японии поднять японскую рыболовецкую шхуну и исследовать ее. Кроме того, береговая охрана Японии допустила задержание «Амура» в порту Момбецу для официального разбирательства. Отмечалось, что капитан и экипаж судна могут быть допрошены.

В тот же день Марин рассказал, что к завтрашнему утру «Амур» уйдет по своему маршруту в случае, если японская сторона не предъявит обвинений. В Генконсульстве в четверг уточнили, что капитан «Амура» участвует в разбирательствах по делу об инциденте со столкновением на добровольной основе.