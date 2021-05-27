На Ставрополье задержаны готовившие теракт исламисты

Двое экстремистов, готовивших теракт в преддверии майских праздников, задержаны на Ставрополье. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральной службой безопасности в апреле текущего года в преддверии майских праздников на территории Ставропольского края предотвращены две попытки совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении.

25 мая стало известно, что ФСБ предотвратили теракт в преддверии Дня Победы в Норильске. Отмечается, что злоумышленник готовил взрыв в парадной колонне военных.

ФСБ 11 мая ликвидировала оказавшего сопротивление при задержании вооруженного боевика под Симферополем. Как уточнили в ведомстве, подозреваемый являлся членом террористической организации.

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