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В Совфеде заявили о политизации «зеленой повестки»

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На наших глазах политизация «зеленой повестки» становится всё более заметной. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на полях Невского международного экологического конгресса, который проходит в Санкт-Петербурге.

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«Не так давно я видел результаты исследования Массачусетского технологического университета, где Россия была поставлена на последнее, 76-е, место с точки зрения понимания важности экологической повестки и готовности реализовывать свои обязательства. В этом исследовании говорится, что Россия является врагом таких решений, потому что у России уголь, нефть и газ. Поэтому якобы России не нужно ничего другого, а мы хотим жить в тех условиях, к которым привыкли за последние годы и десятилетия», — рассказал сенатор.

Парламентарий подчеркнул, что это ложь, однако у России есть своя специфика, связанная с регионами, зависящими от добычи угля и нефти.

«Это зарплаты людей, это социально-экономическая обстановка в регионах. Здесь не может быть никаких поспешных решений только в угоду нашим международным обязательствам. Однако, если мы на себя их приняли, то мы должны их исполнять», — отметил он.

По словам Косачева, нет никаких сомнений в способности России исполнять принятые обязательства. У нашей страны есть большое количество национальных технологий, которые во многом опережают среднемировые уровни таких разработок, добавил сенатор.

Ранее, 25 мая, стало известно, что страны «Большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива, тем самым приведя свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года

Отмечалось, что перечисленные страны возьмут на себя «обязательства по значительному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2020-х годах». Что конкретно подразумевается под этими обязательствами, не сообщалось.

22 апреля президент России Владимир Путин отметил, что в стране ведется работа по формированию законодательства, которое будет обеспечивать контроль за эмиссией парниковых газов. По словам Путина, Россия подходит к выполнению своих международных обязательств в сфере экологии, прежде всего это касается реализации рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения.

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