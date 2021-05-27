Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии указал на «агрессивность» действий России, назвав ее ненормальной страной.

«Действия России — агрессивные, имперские. <...> Россия — ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет»,— приводит его слова 26 мая Dziennik Gazeta Prawna.

По мнению польского лидера, предпринимаемые Россией шаги требуют решительных действий со стороны мирового сообщества. Дуда также заявил о намерении поднять тему России на Генассамблее ООН и на совете по правам человека ООН, передает «Газета.ру»

27 мая первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что высказывание Дуды о «ненормальности» России демонстрирует бессильную злобу.

По мнению Джабарова, в настоящее время бесполезно выстраивать какие-либо отношения с Варшавой. По его словам, возможно, стоит сократить любые контакты, подумать о санкциях, чтобы не ждать, что «прилетит от них», а также объяснить президенту Польши, что нельзя так высказываться о «большой стране».

3 мая президент Польши в ходе выступления по случаю 230-й годовщины Конституции республики назвал Россию врагом свободы.

Ранее, 27 апреля, посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны. По его словам, польская сторона целенаправленно ведет дело к разрушению отношений, связей и сотрудничества Москвы и Варшавы.