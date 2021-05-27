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В ЕС заявили о необходимости встречной реакции от России для начала диалога

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Европейский союз в последние месяцы ясно показал, что готов к диалогу с Россией, однако нужна встречная реакция. Об этом в четверг, 27 мая, заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне.

«Нам нужно пересмотреть отношение к России»
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«Есть достаточно тем, конфликтных тем, на которые нам нужно говорить, как ЕС, в последние месяцы мы очень ясно показали, что готовы к диалогу, но в Москве это тоже должно быть так», — заявил Маас.

Министр добавил, что такие действия РФ, как запрет трех немецких НКО, «указывают на то, что Россия в настоящее время, кажется, не имеет большого интереса в диалоге» с ЕС.

«Мы хотим в дальнейшем переговоры и диалог, для этого саммит между президентами Путиным и Байденом также крайне важен, есть важные вопросы, вопросы разоружения и вплоть до вопросов, как мы можем интегрировать Россию в наши усилия по борьбе с изменением климата», — заключил глава МИД ФРГ.

Ранее в этот день Маас заявил, что Европейский союз должен поддерживать диалог с Россией по теме Белоруссии, добавили в издании «Газета.ру».

18 мая глава МИД ФРГ заявил, что в отношениях Германии и России наступили «серьезные времена». По его словам, возникающие проблемы следует решать посредствам диалога, и Берлин готов сотрудничать с Москвой.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает за формирование положительной повестки с Германией. По его словам, сегодня отношения между странами переживают непростой период из-за антироссийской направленности немецких СМИ, безосновательных обвинений в адрес Москвы и дефицита доверия.

20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, несмотря на разногласия, необходимо оставаться в диалоге с Россией. Также она подчеркнула, что Германия намерена продолжить торговлю с Россией, в том числе в энергетической сфере.

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