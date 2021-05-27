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Нарколог рассказал об опасности самогона

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Низкокачественный самогон, производимый на продажу, очень вреден, рассказал «Известиям» психиатр-нарколог Алексей Казанцев в четверг, 27 мая.

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«Низкокачестквенный самогон гораздо вреднее алкоголя, который продается в алкомаркетах. В то же время любой алкоголь вреден, любой алкоголь — это яд. Степень ущерба для здоровья человека зависит от дозы выпитого и качества спиртного», — сказал психиатр-нарколог.

Должно быть больше социальной рекламы именно о пагубных последствиях алкоголя, отметил нарколог.

«Например, полинейропатия, когда ноги перестают ходить. Энцефалопатия с корсаковским синдромом, когда человек абсолютно не соображает, что с ним происходит, не фиксирует то, что только что съел или увидел, замещает это событиями, которые прошли несколько лет назад. И восстановить это невозможно. Если наступит алкогольное слабоумие — это конец», — сказал врач.

Неизлечимым остается цирроз печени, возможны лишь пересадка либо хронизация до конца жизни, добавил специалист.

Примечательно, что специалист не зафиксировал роста обращений пациентов в наркологическую клинику в период пандемии.

Ранее в этот день сообщалось, что аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил запретить открытую продажу самогонных аппаратов для борьбы с нелегальным алкогольным рынком. В докладе утверждается, что россияне в 2020 году стали больше интересоваться покупкой самогонных аппаратов.

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