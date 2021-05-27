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Власти Петербурга уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

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Шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Такие данные 27 мая привели в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

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«Данные по ДТП на Ленинском от Городской станции скорой помощи: всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи, четыре человека — в больницу № 26», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести, с ними работают медики.

Кроме того, в районе аварии дежурит бригада скорой помощи.

По данным ГУП «Пассажиравтотранс», автобус, который врезался в столб, был выпущен в 2017 году, его состояние было исправным. Добавляется, что перед выходом на рейс водитель прошел предрейсовый осмотр.

Предприятие пообещало взять состояние пострадавших на контроль и оказать им необходимую помощь. Причины аварии выяснит специальная комиссия.

ДТП произошло ранее в четверг. На кадрах с места происшествия видно, что автобус протаранил столб электропередачи. Удар оказался таким сильным, что передняя часть транспорта задралась вверх.

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