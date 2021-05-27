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В Вене заявили о нежелании ЕС «толкать Белоруссию в объятия России»

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Европейский союз (ЕС) не хочет отталкивать Белоруссию и толкать ее в объятия России. Об этом заявил в четверг, 27 мая, глава МИД Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Португалии.

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«Наша цель — притянуть Белоруссию ближе к себе, а не отталкивать. Это стратегический вызов, перед которым мы стоим», — цитирует дипломата ТАСС. По его словам, ЕС не занимается «сменой режима».

Как добавил Шалленберг, президент Белоруссии Александр Лукашенко «утратил любое признание».

«Это проявление паники в виде посадки самолета под надуманными предлогами, чтобы поставить под угрозу жизнь людей на борту и экипажа, было невообразимым и требует реакции», — продолжил глава австрийской дипломатии. Говоря о санкциях стран Европы в отношении Белоруссии, Шалленберг призвал к осторожности, чтобы не навредить народу страны.

26 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что инцидент с посадкой пассажирского самолета Ryanair в белорусском аэропорту — это государственный угон борта и акт воздушного пиратства. Минск отказался от посреднических усилий Австрии по налаживанию диалога с оппозицией, напомнил он.

25 мая австрийская авиакомпания Austrian Airlines прекратила полеты над территорией Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. В этот же день финская авиакомпания Finnair также объявила о приостановке полетов над воздушным пространством Белоруссии.

23 мая лайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после посадки самолета вместе с россиянкой Софией Сапегой.

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