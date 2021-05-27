Латвия не стала ограничивать транзитные полеты для авиакомпаний Белоруссии

Транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве Латвии не ограничены. Об этом в четверг, 27 мая, заявил глава Агентства гражданской авиации (АГА) республики Марис Городцовс.

«[Введенный ранее] запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен», — приводит слова Городцовса ТАСС.

Глава АГА добавил, что агенство не рекомендует латвийским авиаперевозчикам пересекать воздушное пространство Белоруссии, поскольку считает это небезопасным.

«Европейское агентство авиационной безопасности тоже издало практически эквивалентную рекомендацию воздержаться европейским перевозчикам от полетов в белорусском воздушном пространстве, а также всем перевозчикам третьих стран, которые осуществляют полеты в пространство ЕС», — заключил Городцовс.

Ранее в этот день белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о вынужденной отмене рейсов в ряд стран с 27 мая. Отмечается, что полеты прекратятся в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в российский Калининград.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту гражданского самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой.

Страны ЕС и США резко отреагировали на случившееся и анонсировали принятие санкций против Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти приняли необходимые меры из-за угрозы минирования самолета. Он также назвал лестью предположения о том, что случившееся было запланированной операцией белорусских спецслужб, и предъявил Западу требования компенсировать расходы Минска.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с посадкой самолета и последующим задержанием Протасевича внутренними делами Белоруссии.