В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Сам факт встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет играть большую роль в продвижении вперед в двусторонних отношениях. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» зампред Совета Федерации Константин Косачев на полях Невского международного экологического конгресса, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Это будет первый разговор и обозначение направлений сотрудничества. Я бы считал результаты встречи успешными, если будет достигнута договоренность о возобновлении диалоговых механизмов. Когда Россия и США еще при Обаме перезагружали свои отношения, была создана президентская комиссия с 27 подгруппами по самым разным направлениям, включая и климатическое. Потом всё это было положено под сукно, и практически ни один из каналов сейчас не работает», — отметил он.

По словам вице-спикера Совфеда, нужно «избегать соблазна» завышенных ожиданий. Он добавил, что даже решение о перезапуске диалога по основным вопросам, например, по стратегической стабильности, подготовке нового СНВ, экологической и кибербезопасности, очень важно.

«Если мы пройдем вперед в таких договоренностях, то я был считал это однозначно положительным результатам саммита», — подчеркнул Косачев.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первых переговоров президентов двух стран. При этом Песков отметил, что «умалять значение этой встречи тоже было бы неверно».

В свою очередь первый зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что во время встречи могут обсуждаться самые разнообразные вопросы, сами переговоры важны, так как двусторонние отношения зашли в «глубокий тупик».

25 мая в Кремле объявили, что лидеры двух стран договорились встретиться в Женеве 16 июня. Также СМИ сообщали, что встреча может пройти в женевском отеле InterContinental. Президент США предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля.